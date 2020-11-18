Dün itibariyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların durumuna ilişkin son kararı açıkladı. Yüzyüze eğitime ve okulların açılacağı tarihe yönelik detaylar belli oldu. Ara tatilin uzayıp uzamayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Okullar tatil mi? 2020 Okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitim detayları...

OKULLAR TATİL Mİ? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı son dakika açıklamada; "Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." dedi.

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."