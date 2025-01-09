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        Haberler Gündem Eğitim Okullar yarıyıl tatiline "şenlik" haftasıyla girecek

        Okullar yarıyıl tatiline "şenlik" haftasıyla girecek

        Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin hem eğlenceli hem sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerle öğretici zaman geçirmeleri amacıyla 13-16 Ocak'ta "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:57
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        Okullar yarıyıl tatiline "şenlik" haftasıyla girecek
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla geçen yıl okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" uygulaması hayata geçirilmişti.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu yılki etkinlikler, akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşik şekilde güncellendi. Bu kapsamda, faaliyet haftasında öğrencilere çok yönlü gelişimlerini destekleyecek geniş etkinlik yelpazesi sunulacak.

        13-16 OCAK'TA ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

        13-16 Ocak'ta "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinlikleri, öğretmenlerle öğrencilerden oluşan heyet organize edecek.

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        Etkinliklerin tümü, Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezi etkinlik" olarak tanımlandı. Okullar, Sosyal Etkinlik Girişi Ekranı Merkezi Etkinlikler bölümünden bu etkinlikleri seçerek, etkinliği gerçekleştiren öğrenci/öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek. e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yerini alacak.

        Bilgi yarışmalarından yetenek paylaşım saatine, hitabet oyunlarından sergilere, sosyal sorumluluk çalışmalarından, belgesel ve animasyon gösterilerine birçok etkinliğe yer verilen planlamalarla öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

        Etkinlikler öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi işbirliğiyle organize edilebilecek

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun güncellenen "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu"nda, gün gün örnek planlamalar yer aldı.

        Okullar, planda yer alan etkinliklerin gününü değiştirebilecek, etkinlik saatlerini okul ve çevre şartlarına göre belirleyebilecek. Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti, örnek etkinliklere ek olarak pek çok oyun ve etkinliği öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi işbirliğiyle organize edebilecek.

        Faaliyet haftasına ilişkin MEB'in planlaması gün gün şöyle:

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        13 Ocak Pazartesi:

        Yetenek Paylaşım Saati: Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmaları, sunumlar veya söyleşiler düzenleyecek. İçerikler, okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak.

        Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Münazara": Öğrenciler, sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik oyunlardan biri olan münazara yapabilecek.

        Bilgi Yarışması: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve cevaplar hazırlayacak. Yarışmalar, aynı saatte her sınıfta gerçekleştirilecek.

        14 Ocak Salı:

        Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Öğrenciler, çeşitli meslek gruplarından uzman konuşmacıların yer alacağı etkinliklere katılabilecek.

        Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Roller Tartışıyor": Öğrenciler, "roller tartışıyor" etkinliğinde bir konu üzerine tartışma yapacak.

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        Oyun Saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunlarının oynanacağı serbest zaman etkinliği planlanacak. Temel eğitim öğrencileri için MEB'in "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" dijital kitabı kullanılabilecek.

        15 Ocak Çarşamba:

        Bir Fikrim Var Saati: Öğrenciler, dünya ve toplumsal konularda bilgi alışverişi yaparak kendi sorumluluklarını tartışacak.

        Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Hitabet Yarışı": Her sınıftaki öğrenciler arasında, "hitabet yarışı" düzenlenecek.

        Belgesel ve Animasyon Gösterimi: Öğretmenler ve okul idaresi tarafından yaş düzeyine uygun belgesel veya animasyonlar gösterilecek.

        16 Ocak Perşembe:

        İyiliği Paylaş Saati: Öğrenciler, yaptıkları bir iyiliği paylaşarak iyilik yapma kavramı üzerine konuşacak.

        Dilimizin Zenginlikleri-Kelime Oyunları: Her sınıf düzeyinde "kelime oyunları" düzenlenecek.

        Sergi: Dönem boyunca yapılan çalışmalar, dergi ve gazete tasarımları, fotoğraf veya resim kulüplerinin çalışmalarından oluşan sergi açılacak.

        Öğrenciler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ilkokul 1. sınıflarda ise karne yerine sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçilecek.

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