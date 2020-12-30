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Okullar yüz yüze eğitim için ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman?

Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman yan, ara tatil ne zaman başlayacak? Korona tedbirlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Son Kabine Toplantısı sonrası okulların uzaktan eğitim süresi uzatıldı. Peki, Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...

Okullar yüz yüze eğitim için ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların cevabı ile ilgili detaylar geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından netleşti. İşte merak edilen soruların cevabı ile ilgili detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM EN ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası "Yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?" sorusu da cevabını buldu. Açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelendi. Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

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