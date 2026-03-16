Okullara ücretsiz atölyeler Pera Müzesi’nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı başlıklı sergiden ilhamla hazırlanan "Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı": Okul ve Kurumlara Rezervasyonlu Atölyeler başlıklı yeni programıyla okul gruplarını ve özel gereksinimli bireyleri yaratıcı üretim süreçlerine davet ediyor. 26 Haziran’a kadar sürecek rezervasyonlu atölyeler ile yüz yüze ve çevrimiçi sergi turları, Halil Paşa’nın ışık, su ve doğayla kurduğu özgün ilişkiyi odağına alan kapsayıcı ve çok katmanlı bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Serginin tarihsel ve estetik bağlamından beslenen program, öğrencileri Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemde resim sanatının dönüşümünü keşfetmeye; ışığın, rengin ve kompozisyonun ifade olanaklarını deneyimlemeye davet ediyor. Yaş gruplarına göre kurgulanan içerikler öğrenme sürecini desteklerken, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar bilişsel, motor ve mekânsal becerilerin gelişimine katkı sunuyor.

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri için atölyeler

“Tabloyu Baştan Yarat!”

Program kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan atölyeler, Halil Paşa’nın eserlerindeki figür, peyzaj ve ışık kullanımını yaratıcı üretimle bir araya getiriyor. “Tabloyu Baştan Yarat!” atölyesinde öğrenciler, sanatçının Pembeli Kadın Portresi eserinden yola çıkarak figürü boya, baskı ve renkli kâğıt uygulamalarıyla yeniden tasarlıyor. “Suyun Üzerinde Işık” atölyesinde ise mavi tonlarda sulu boya çalışmaları, yağlı pastel çizimler ve tuz dokusu uygulamalarıyla kıyı manzaraları oluşturuyor; suyun hareketini ve yüzey etkisini deneyimliyorlar.

“Portrenin Atmosferi”

İlkokul öğrencileri için hazırlanan “Portrenin Atmosferi” atölyesinde katılımcılar, portreyi yalnızca yüz ifadesi üzerinden değil; renk, arka plan ve çevresel ögelerle birlikte düşünerek portre kompozisyonları oluşturuyor. Halil Paşa’nın portrelerinde öne çıkan atmosfer etkisinden hareketle yapılan bu çalışmada öğrenciler, karakter ile mekân arasındaki ilişkiyi görsel anlatımın bir parçası olarak deneyimliyor.

Ortaokul öğrencileri için atölyeler

“Aynadan Kâğıda”

Ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek “Aynadan Kâğıda” atölyesinde öğrenciler, gözlem ve yansıtma ilişkisini merkeze alan çalışmalar yapıyor. Aynada gördükleri yüz ve ifade ayrıntılarını çizim ve kompozisyon uygulamalarıyla kâğıda aktaran katılımcılar, oran-orantı, dikkatli bakış ve kişisel yorum arasındaki ilişkiyi keşfediyor.

“Kıyıdan Derinlere”

Ortaokul öğrencilerine yönelik bir diğer atölye olan “Kıyıdan Derinlere”, denizi yatay katmanlara ayıran kompozisyon çalışmalarıyla yüzey çeşitliliği ve görsel ritim kavramlarını ele alıyor. Dalga çizgileri, spiral hareketler ve renk geçişleriyle katmanlı yüzeyler oluşturan öğrenciler, deniz altı canlılarını tasarımlarına ekleyerek mekânsal derinlik hissini güçlendiriyor.

Lise öğrencileri için sergi turları ve atölyeler

Lise öğrencilerine yönelik yüz yüze ve çevrimiçi rehberli sergi turları, Halil Paşa’nın akademik disiplin ile izlenimci duyarlılığı bir araya getiren yaklaşımını mercek altına alıyor. Peyzaj, portre ve natürmort türleri üzerinden şekillenen modern resim anlayışı incelenirken; ışık, renk ve su teması etrafında kurulan görsel dil değerlendirmeye açılıyor. Açık hava resmi geleneğinin Türkiye’deki gelişimi izlenirken, sanatın tarihsel değişimle ilişkisi üzerine düşünme imkânı sunuluyor.

“Liselere Özel Açık Atölye” çalışmaları ise bu gözlemi üretime taşıyarak öğrencilerin farklı tekniklerle resimler oluşturmasına alan açıyor. Bu çalışmalarda katılımcılar, sergide inceledikleri kompozisyon, ışık ve renk ilişkilerinden hareketle resim çizerken, farklı malzeme ve tekniklerle kişisel ifade biçimlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Özel gereksinimli bireylere yönelik atölyeler (Pera Engelsiz)

“Kilden Şakayık Bahçesi”

Pera Engelsiz kapsamında gerçekleştirilecek atölyeler, sergide öne çıkan Boğaziçi manzaraları ve çiçek temalarından ilham alıyor. “Boğaziçi’nin Renkleri” atölyesinde katılımcılar, Boğaziçi kıyılarından esinle renkli yüzeyler ve katmanlar oluşturarak üç boyutlu sahne tasarımları yapıyor. “Rengârenk Buketim” atölyesinde farklı malzeme ve dokular kullanılarak çiçek formlarından kişisel buket kompozisyonları hazırlanıyor. “Kilden Şakayık Bahçesi” atölyesinde katılımcılar, kil ile çiçek formları şekillendirerek şakayık temalı üç boyutlu düzenlemeler üretiyor. “Birlikte Açan Çiçekler” atölyesinde ise bireysel çiçek çalışmaları ortak bir yüzeyde bir araya getirilerek kolektif bir kompozisyon oluşturuluyor. Program, öğrencilerin hem ifade alanlarını genişletiyor hem de ortak üretim yoluyla sanata aktif katılımı destekliyor.

"Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı": Okul ve Kurumlara Rezervasyonlu Atölyeler programı, sergi mekânını yalnızca izlenen bir alan olmaktan çıkararak öğrenciler için düşünme, üretme ve birlikte keşfetme alanına dönüştürüyor; sanatla kurulan ilişkiyi kalıcı bir öğrenme deneyimine taşıyor.

Devlet okulları için atölyelere katılım ücretsiz, özel okullar içinse kişi başı katılım bedeli 200 TL.