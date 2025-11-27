Ara tatil kalkıyor mu? Okullarda ara tatil uygulaması kaldırılacak mı, ikinci dönem ara tatil olacak mı?
2019 yılından bu yana her dönem okullarda yapılan ara tatil uygulamasının kalkması gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ara tatil sonrası okula adapte olmakta zorluk çektiklerini belirterek uygulamanın kalkması yönünde değerlendirmelere devam ettiklerini söyledi. Peki ara tatil kalkacak mı, ikinci dönem ara tatil olacak mı? İşte ayrıntılar
Okullarda ara tatil uygulamasının kaldırılması öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışan anne ve babaların zorluk yaşamasına neden olduğu için ara tatillerin kaldırılmasına yönelik talep geldiğini belirtti. Peki ikinci dönem ara tatil var mı, ara tatil uygulaması kalkıyor mu? İşte tüm detaylar
OKULLARDA ARA TATİL UYGULAMASI KALKIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2019'dan beri okullarda uygulanan ara tatilin kaldırılmasına ilişkin analiz yapmaya devam ettiklerini söyledi.
2025 – 2026 eğitim öğretim yılında da ara tatil yapılacak; ikinci dönem bittikten sonra önümüzdeki yıl için değerlendirme olacak.
2025- 2026 ARA TATİL TARİHLERİ NE ZAMAN?
2025 - 2026 eğitim öğretim yılının;
- 1.dönem ara tatili 10 ile 16 Kasım 2025 arasında yapıldı.
- Yarıyıl tatili 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Şubat 2026 Pazar günü sona erecek.
- 2. dönem ara tatili ise 14 Mart 2026'da başlayıp 22 Mart 2026 Pazar günü tamamlanacak.