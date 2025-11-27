Okullarda ara tatil uygulamasının kaldırılması öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışan anne ve babaların zorluk yaşamasına neden olduğu için ara tatillerin kaldırılmasına yönelik talep geldiğini belirtti. Peki ikinci dönem ara tatil var mı, ara tatil uygulaması kalkıyor mu? İşte tüm detaylar