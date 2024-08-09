Okullarda uyum haftası tarihi: 2024-2025 MEB takvimi ile anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. Geri sayım sürerken okullarda uyum haftasının ne zaman başlayacağı veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Böylece okul öncesi eğitim olarak da bilinen uyum haftası ve okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlayacak?
Okullarda uyum haftası tarihi 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar diğer sınıflara göre bir hafta erken okula başlayacak. Okul öncesi eğitim olarak da bilinen uyum haftası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile belli olmuştu. Peki, anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlayacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okullarda ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak.
2024-2025 UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenlenecek.
Takvime göre uyum eğitimleri 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
UYUM HAFTASI NASIL UYGULANACAK?
1. Gün okullara sadece veliler gelecek.
2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.
3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.
1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.
5 ve 9. sınıflar için; Uyum eğitimi 12 Eylül’de başlayacak. 16 Eylül’e kadar sürecek.
UYUM HAFTASINDA KAÇ SAAT DERS İŞLENECEK?
Uyum haftasında okulların belirlediği saatlere göre 2'şer saatlik programlar uygulanacak.
UYUM HAFTASINDA KATILMAK ZORUNLU MU?
Uyum haftası katılımı zorunlu değil. Ancak uzmanlar tarafından okuldaki işleyişi anlamak ve öğrencilerin okula adaptasyonlarını sağlamak açısından katılıma katkı sunan bir süreç olarak tanımlanıyor.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.