Okullarda uyum haftası tarihi: 2024-2025 MEB takvimi ile anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman?

Okullarda uyum haftası tarihi 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar diğer sınıflara göre bir hafta erken okula başlayacak. Okul öncesi eğitim olarak da bilinen uyum haftası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile belli olmuştu. Peki, anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlayacak?