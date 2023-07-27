Okulların açılma ve tatil tarihleri açıklandı! MEB 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimi ile okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak, kaç gün kaldı?

Okulların açılma ve tatil tarihleri açıklandı! MEB 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimi ile okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak, kaç gün kaldı?

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Yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar yapıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi ile merak edilen sorular netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...