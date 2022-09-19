2022-2023 ÖĞRETİM YILI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eğitim ve öğretim yılı her sene derslerin başlamasından itibaren, yarıyıl tatilleri, ara tatiller, yaz tatilleri ve ders bitiş tarihleri hesaplanarak Bakanlık tarafından duyuruluyor. Ders yılının her sene olduğu gibi bu yılda 180 günden az olmaması planlanıyor.