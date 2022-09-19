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Okulların ara tatili ne zaman? 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil başlangıç günü

2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi geçtiğimiz hafta başladı. Sürecin başlamasının ardından öğrenciler ve veliler şimdiden "Ara tatil ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen tarihler

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  • Okulların ara tatili ne zaman? 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil başlangıç günü

    Yaz tatilinin artık sona ermesiyle beraber şimdiden ara tatil sömestr ve yaz tatili tarihleri emrak edilip araştırılmaya başlandı.
  • Okulların ara tatili ne zaman? 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil başlangıç günü

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

     

    2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor.
  • Okulların ara tatili ne zaman? 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil başlangıç günü

    2022-2023 ÖĞRETİM YILI KAÇ GÜN SÜRECEK?

     

    Eğitim ve öğretim yılı her sene derslerin başlamasından itibaren, yarıyıl tatilleri, ara tatiller, yaz tatilleri ve ders bitiş tarihleri hesaplanarak Bakanlık tarafından duyuruluyor. Ders yılının her sene olduğu gibi bu yılda 180 günden az olmaması planlanıyor.
  • Okulların ara tatili ne zaman? 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil başlangıç günü

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

     

    MEB açıklamasında okullarda ilk ara tatilin 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde, ikinci ara tatilin ise 17-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
  • Okulların ara tatili ne zaman? 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil başlangıç günü

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

     

    Akademik takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

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