Yaz tatili tarihleri... 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatili ile yaz tatili tarihi de merak konusu oldu. Türkiye’de okulların genellikle Haziran ayında kapanmasıyla başlayan bu uzun soluklu tatil, eylül ayında ders zilinin yeniden çalmasına kadar sürüyor. Peki, 2025 yaz tatili ayın kaçında başlayacak? Karne heyecanı ne zaman yaşanacak? İşte detaylar...