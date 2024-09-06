Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçları bedava mı? İBB duyurdu

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İETT, METRO VE VAPURLARDA EK SEFERLER

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor.

Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor.

Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.