Okulların sona ermesi artık sadece birkaç gün kaldı. Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca öğrenci, bu hafta yıl sonu karnelerini alacak. Heyecanla beklenen son güne doğru öğrenciler; son hafta yoklama alınıp alınmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...





