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Sivas'ta öküzün saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta feci bir olay meydana geldi. Kentin Suşehri ilçesinde Selahattin Akyel adlı kişi, hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün saldırmasıyla yaşamını yitirdi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öküzün saldırdığı adam hayatını kaybetti - En son haberler
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AA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öküzün boynuz darbeleriyle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitlice köyünde hayvancılıkla uğraşan Selahattin Akyel (57), ahırda bulunan hayvanlarını yaylım için dışarı çıkardı.

Köye yakın yerde hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün saldırısına uğrayan Akyel, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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