Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Olafur Skulason: Baskı yapıp golü erken bulmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Olafur Skulason: Baskı yapıp golü erken bulmak istiyoruz

        UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında evinde yarın Samsunspor ile karşılaşacak İzlanda temsilcisi Breidablik'in teknik direktörü Olafur Skulason, Samsunspor karşısında baskı yapıp erken gol bulmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:09 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Baskı yapıp golü erken bulmak istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzlanda ekibi Breidablik'in teknik direktörü Olafur Skulason, yarın Samsunspor'u ağırlayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

        Skulason, maçın oynanacağı Lougardalsvöllur Stadı'nda takım kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

        "BASKI YAPIP ERKEN GOLÜ BULMAK İSTİYORUZ"

        Breidablik'in son yıllarda hem Avrupa'da hem de kendi liginde mücadele ettiğini hatırlatan Skulason, "Her iki kulvarda oynamak bizim için mücadeleci oluyor. Ancak şanslıyız ki birkaç yıldır bu konuda tecrübemiz var. Hem Avrupa Ligi'nde hem de İzlanda liginde mücadele ediyoruz. Arada büyük farklar var. İzlanda Ligi, Avrupa Ligi maçlarından fiziksel ve mental olarak daha zorlu. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ama biz elimizden geleni yapıp cesur oynamaya çalışıyoruz. Çünkü en ufakta daha büyük şekilde cezalandırılıyoruz." dedi.

        Skulason, Samsunspor maçı için de büyük heyecan duyduğunu dile getirerek, "Çok iyi takıma karşı oynayacağız. Rakibimize baskı yapıp erken gol bulmak istiyoruz. Oyunun anahtarının bu olduğunu düşünüyorum. Samsunspor defansını bu şekilde zorlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        HÖSKULDUR GUNNLAUGSSON

        Takım kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ise Samsuspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Yarınki maç için heyecanlıyım. Samsunspor'da oynayan İzlandalı oyuncu var, Logi Tomasson. Çok iyi oyuncu ve onunla yeniden karşılaşacağım için de mutluyum." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!