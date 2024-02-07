ILICALI, KONSEYİ YARIDA KESTİ!

Konseyin ilerleyen dakikalarında ise Nagihan Yunus Emre ile konuşmak için ayağa kalktı. Aleyna'nın "Yerine geçer misin?" sözlerinin ardından Karadere, Aleyna'yı itti. İki yarışmacı karşılıklı hakaretleşmeler yaşandı. Tansiyonun yükselmesinin ardundan Acun Ilıcalı Aleyna ve Nagihan'ı dışarı çıkardı. Gözyaşlarını tutamayan Aleyna "Kendini bir şey sanma Nagihan Karadere" diyerek bağırırken Acun Ilıcalı sinirlerine hakim olamadı.

Kalaycıoğlu konsey dışında sakinleştirilmeye çalışılırken kırmızı takımın gülüşmelerinin ardından Acun Ilıcalı "Sizin hakkınızda insanların konuşması yasak mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti. Her gün bir şey çıkarıyorsunuz ne istiyorsunuz siz. Kavga mı kaos mu?" diyerek oturduğu sandalyeyi fırlattı.

Ilıcalı, konseyi yarıda keserek yarışmacılara gitmesini söyledi.