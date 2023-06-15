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Haberler Gündem 3. Sayfa 35 yaşındaki polisin ölümünde sır perdesi aralandı! Katil, çocukluk arkadaşıymış... - Haberler
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Olay yerinde ağlamıştı! Çocukluk arkadaşına 25 yıl hapis!

İstanbul'daki Kartal Aydos Ormanı'nda 12 Ocak'ta beylik tabancasından çıkan mermiyle hayatını kaybeden polis memuru 35 yaşındaki Osman Yalınkaya'nın ölümüne ilişkin çocukluk arkadaşı ve öğretmen Mahmud Sezgin 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahmud Sezgin, olay yerinde arkadaşının intihar ettiğini öne sürerek ağlarken kameraya yansımıştı

35 yaşındaki polisin ölümünde sır perdesi aralandı! Katil, çocukluk arkadaşıymış... - Haberler
DHA

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmud Sezgin getirildi. Duruşmada Osman Yalınkaya'nın (35) eşi Aygül Yalınkaya'nın da aralarında bulunduğu yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA VİCDANINIZA SIĞINIYORUM"

DHA'da yer alan habere göre bir önceki celse mütalaasını sunan savcı sanığın cezalandırılmasını istedi. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Mahmud Sezgin, "Önce Allah'a son mahkeme heyetinin vicdanına sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmud Sezgin hakkında `Kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

TAKDİR İNDİRİMİYLE 25 YILA ÇARPTIRILDI

Hayatını kaybeden Osman Yalınkaya.
Hayatını kaybeden Osman Yalınkaya.

Mahkeme sanığın şahsi ve sosyal durumu, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek takdiri indirim uyguladı. Takdiri indirim ile sanık Mahmud Sezgin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÜYE HAKİMDEN KARARA ŞERH

Mahkeme heyetinde üye hakim Fatih Taşdemir sanık hakkında verilen hapis cezası kararına şerh koydu. Üye hakim şerhde 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesine atıfta bulunarak, "Dava dosyasında yapılan incelemede 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun mütalaasında kişinin ölümüne neden olan atışın ölen Osman Yalınkaya'nın kendisi tarafından mümkün olduğu ancak aynı mesafeden bir başkası tarafından atışın yapılmasının mümkün olabileceği, bu hususta kesin bir değerlendirme yapılmadığının belirtilmiş olması, yine dava dosyasında mevcut Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporları ile Adli Tıp Kurumu raporlarında el svaplarını ilişkin çelişkili ifadelerin bulunmuş olması, sanığın en başından itibaren istikrarlı olarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş olması bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delillerin dava dosyasında mevcut olmadığı, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince şüpheli durumların sanık aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü tesis edilemeyeceği dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından ve şüphe boyutunda kaldığından sanığın beraatine ve tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaati ile sayın çoğunluğun kararına iştirak etmiyorum" dedi.

OLAY GÜNÜ KAMERAYA YANSIMIŞTI

Bu arada Mahmud Sezgin olayın hemen ardından ağlarken kameraya yansımıştı. Polis aracının içindeki Mahmud Sezgin'in "Yaşıyordu, yaşıyor" dediği duyuluyordu.

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