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Olcay Çakır Turgut: Hedefimiz EuroBasket 2023'te madalya kazanmak

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 2023´te mücadele edecek A Milli Takım´da Olcay Çakır Turgut, FIBA'ya röportaj verdi

Olcay Çakır Turgut: Hedefimiz EuroBasket 2023'te madalya kazanmak
DHA

Milli takımda yaşanan jenerasyon değişikliğinden sonra bu sene daha iyi şeyler yapabileceklerine inandığını söyleyen Olay Çakır Turgut, "Milli takımımızda birkaç yıl önce başlayan bir jenerasyon değişikliği yaşadık. Sonrasında kulüp takımlarında oynamaya çalışan birçok genç oyuncu vardı ve bence FIBA Kadınlar EuroBasket için çok hazır değildik. Ama bence geçen yıl ve her geçen gün daha iyiye gittiğimizi gösterdik. Yaklaşan FIBA Kadınlar EuroBasket'te neler yapabileceğimize dair büyük hayallerim var. İyi şeyler yapamadığımız ve gerçekten zor zamanlar geçirdiğimiz geçmiş yıllardan çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

"HEDEFİMİZ BU FIBA KADINLAR EUROBASKET'TE MADALYA KAZANMAK"

Milli takımda hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirten Turgut, "En büyük hedefimiz bu FIBA Kadınlar EuroBasket'te madalya kazanmak ve ayrıca 2024 Olimpiyat Oyunları´na katılmayı mümkün kılacak bir konumda olmak istiyoruz. Ancak EuroBasket´te kolay maç olmayacak çünkü turnuvadaki takımların hepsi iyi. Buna rağmen yine de grubumuzdan memnunum. Kafamda bu maçlarda neler yapabiliriz diye düşünmeye ve analiz etmeye başladım. Hepsi zor maçlar olacak diye düşünüyorum ama gerçekten güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TAKIMIMA YARDIM ETMEYİ SEVİYORUM"

Takıma yardım etmeyi sevdiğini söyleyen milli basketbolcu, "İlk hedefim her zaman iyi bir takım arkadaşı olmak, bir oyun kurucu olarak takımıma liderlik etmek ve uzun süredir oynuyor olmamın verdiği tecrübeyi takıma arkadaşlarıma aktarabilmek. Takımımı oluşturmaya çalışıyorum. Her zaman sayı atmak isteyen bir oyuncu olmadığım için takımımın elinden geldiğince iyi oynamasını sağlamaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmeyi seviyorum ve oyun kurucu olmanın en sevdiğim yanı da bu" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA ÜLKEMİ VE FENERBAHÇE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Geçtiğimiz nisan ayında Fenerbahçe Alagöz Holding´in kaptanı olarak Kadınlar EuroLeague kupasını kaldıran ve ardından İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı ile sözleşme imzalayan Olcay Çakır Turgut, "12 yaşında küçük bir kızken Fenerbahçe'nin bir parçası oldum ve en büyük hayalim kaptan olarak Avrupa şampiyonu olmaktı. Şimdi bir hayalimi daha gerçekleştirmek için 15 yıldır giydiğim çok değerli çizgili formamı takım arkadaşlarıma emanet ediyorum. Avrupa'da ülkemi ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yaparken, her zaman yanımda olacağınızı biliyor ve hissediyorum. Bugüne kadar beni koşulsuz destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kalbim her zaman sizinle olacak, tekrar görüşene kadar hoşça kalın" diyerek sözlerini tamamladı.

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