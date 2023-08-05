Öldükten sonra vücudumuza ne olur? Filmlerdeki gibi olmuyor!
Hayatını kaybeden bir insan vücudunda ilginç değişimler meydana gelir. Çoğumuz ölen bir insanı televizyonda görüyor. Ancak ölüm anından sonra bedenimizde meydana gelenler ekranda göründüğünden çok daha farklı. Üstelik vücutta oluşan değişimler de oldukça şaşırtıcı.
ÖLÜMDEN SONRA BEDENİMİZE NE OLUR?
Ölüm yaşamın doğal bir parçasıdır. Ancak insanların ölümü kabullenmesi göründüğü kadar kolay olmayabilir. Bir insan yaşamını yitirdikten sonra vücudunda meydana gelen olaylar çoğu kişi tarafından bilinmez, ancak ölümden sonra bedenimizde meydana gelen değişimler oldukça şaşırtıcı.
Ölümden sonra kısa bir süre içerisinde bedenin rengi değişir, kas dokusu gevşer ve bazı kemikler daha belirgin hale gelir. Göz bebekleri ise genişler. Bunlarla beraber rigor mortis, algor mortis ve livor mortis gibi süreçler öldükten sonra başlar.
VÜCUDUN KENDİNİ İMHA ETMESİ - OTOLİZ
Ölümden kısa bir süre sonra otoliz adı verilen bir süreç başlar. Otoliz, öldükten sonra hücrelerin kendi kendini sindirmesi kısaca imha etmesi olarak tanımlanır. Bir bedende hücreler, oksijen ile canlı kalır. Ancak ölümden sonra oksijen kesildiği için hücreler parçalanır ve enzimler dışarı çıkar. Enzimler ise vücudu sindirmeye başlar. Böylece otoliz adı verilen çürüme süreci decvam eder.
BEDENİN SOĞUMASI - ALGOR MORTİS
Cansız bir bedenin zamanla sıcaklığını yitirmesine algor mortis (ölüm soğukluğu) denir. Algor mortis olarak adlandırılan süreçte insan bedeni bulunduğu ortamın sıcaklığına gelir. Ancak ortam eğer sıcaksa vücut ısısı da giderek yükselir.
LİVOR MORTİS - RENK DEĞİŞTİRME
Bir insan hayatını kaybettikten 1 ila 3 saat sonra vücudu renk değiştirmeye başlar. Bu sürece Latince mavi ve ölüm kelimelerinin birleşiminden oluşan "livor mortis" adı verilir. Livor mortis ölüm sonrası morma ve ölüm lekeleri olarak adlandırılır.
RİGOR MORTİS SÜRECİ
Ölüm sertliği, rigor mortis ise ölümden sonra vücudun katılaşması anlamına gelir. Rigor mortis, kan dolaşımının sona ermesi ve buna bağlı olarak kas hücrelerinin kas dokularındaki temel enerji kaynağı olan adenozin trifosfat üretememesinden kaynaklanır.
Vücuttaki kimyasal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan bu sertlik belirtileri genellikle ölümden 3-4 saat sonra gözlemlenir.
Kaynak: Grunge