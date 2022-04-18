Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim konusu ne, nerede çekildi?

Öldür Beni Sevgilim filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Çekimleri Muğla'nın fethiye ilçesinde gerçekleşen Öldür Beni Sevgilim filmi sosyal medyanın gündeminde. 2018 yapımı komedi filmi Öldür Beni Sevgilim filminin yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstleniyor.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU NE?

Okan ile Demet, 5 yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI KİM?

Murat Boz

Seda Bakan

Açelya Topaloğlu

Özgür Emre Yıldırım

Seda Güven

Yosi Mizrahi

Dilşad Şimşek

Ali Yoğurtçuoğlu