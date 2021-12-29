Önce öldürdü sonra özür diledi 0:00 / 0:00

DHA

Olay, haziran ayında Gemlik ilçesi Kumla Kanal boyu mevkisinde meydana geldi. Tuncay Tuncel, evlerinin arasında bulunan bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı çiftçilik yapan Nizamettin Güngörmüş’ü tüfekle vurarak öldürdü. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuna Tuncel'in, kaçmaya çalışan Güngörmüş’e ateş ettiği, yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.

Olay sonrası tutuklanan Tuncay Tuncel hakkında ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tuncel, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tuncay Tuncel, cezaevinden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları ile öldürülen Nizamettin Güngörmüş'ün annesi Nurten Güngörmüş ve kardeşi Halide Aydın salonda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Tuncel, öldürdüğü Nizamettin Güngörmüş'ün ailesinden özür dileyip, “Maktul bahçemde, esrar yetiştirmek istedi. Bu sebeple aramızda kavga çıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben de silahımı korkutmak için yere doğru ateş ettim ve öldü. Öldürme ve yaralama niyetiyle hareket etmedim. Çok üzgünüm, pişmanım" dedi.

Duruşmada ifade veren Nurten Güngörmüş, sanığın aralarında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen tüfekle evlerinin bahçesine ateş ederek oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Hakim Bey, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.