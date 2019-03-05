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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Okan Algur (29),yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder Mola ile birlikte 4 gün önce Kırklareli'ndeki pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Algur'u ailesi, her yerde aradı; ancak bulamadı. Asilbeyli köyü yakınlarında, yolun ortasında, saat 01.00 sıralarında ceset gören köylüler, jandarmaya haber verdi.
ÖNCE DÖVDÜ, SONRA VURDU
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin Okan Algur'a ait olduğunu belirledi. Algur'un, dövüldükten sonra tabancayla vurulduğu tespit edildi.
Öldürülen, evli ve 2 çocuk babası Okan Algur (29).
KAÇTI AMA YAKALANDI
Okan Algur, dün, ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Önder Mola ise Atatürk Mahallesi'ndeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda görüldü. Polisi karşısında görünce kaçan Molla, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Molla'nın üzerinde, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Kırklareli'ne götürülüp, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Önder Mola, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan cinayet şüphelisi Önder Mola.
LEVYEYLE BAŞINA VURUP, KURŞUNLAMIŞ
Önder Mola, birlikte pazarcılık yaptığı Okan Algur ile tartıştıklarını anlatırken, önce başına kamyonetten aldığı levye ile vurduğunu, ardından üzerindeki tabancayı çıkararak, bacaklarına ve karın bölgesine ateş ettiğini söyledi. Algur'u daha sonra ayaklarından iple bağlayıp, kamyonetin kasasına koyduğunu kaydeden Mola, Babaeski ilçesine doğru giderken, pazarcının yola düştüğünü fark ettiğini söyledi. Mola, "Kamyonu Babaeski'de araziye bırakıp, kaçtım. Bunların olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.
KAMYONETTEN DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan Okan Algur'un, ayakları bağlı konulduğu kamyonetin kasasından düşme anının güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
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