Oldurgan fiil nedir, ne demek? Oldurgan fiil örnek cümleleri, ekleri ve konu anlatımı

OLDURGAN FİİL NEDİR?

Oldurgan fiiller, Türkçede fiil çatısı konusunun önemli bir parçasıdır. Temelde, geçişsiz fiillerin belirli ekler yardımıyla geçişli hale gelmesiyle oluşurlar. Geçişsiz fiiller, nesne alamayan ve "neyi, kimi" gibi sorulara yanıt vermeyen fiillerdir. Örneğin, "gülmek", "uyumak", "koşmak" gibi fiiller geçişsizdir. Ancak bu fiillere "-t, -tır, -er, -ir" gibi ekler getirilerek geçişli hale getirilebilirler.

Bu dönüşüm, fiilin anlamında ve yapısında değişikliklere yol açar. Oldurgan çatılı fiiller, eylemin özne tarafından doğrudan yapılmadığını, başkasına yaptırıldığını ifade eder. Örneğin, "güldürmek" fiili, gülme eyleminin başkası tarafından gerçekleştirildiğini gösterir. Oldurgan fiiller, dilin anlatım gücünü artırır, eylemin kim tarafından yapıldığının daha net ifade edilmesini sağlar ve cümlelerin anlam çeşitliliğini zenginleştirir.

REKLAM

Oldurgan fiil, bir işin başkası tarafından yapılmasını ifade eden fiillerdir. Yani, öznenin eylemi doğrudan yapmadığı, başka birine yaptırdığı fiillerdir.

Geçişli fiillerden türetilirler: Oldurgan fiiller, nesne alabilen geçişli fiillere "-t, -tır, -er, -ir" gibi ekler getirilerek oluşturulur.

İşi başkasına yaptırma anlamı taşırlar: Örneğin, "yazmak" fiili geçişli bir fiildir. Bu fiile "-dır" eki getirilerek "yazdırmak" oldurgan fiili elde edilir. "Yazdırmak" fiili, yazma işinin başkasına yaptırıldığını ifade eder.

Nesne alırlar: Oldurgan fiiller de geçişli fiiller gibi nesne alırlar. Oldurgan Fiil Örnekleri: Gülmek (geçişsiz): Güldürmek (oldurgan)

Yazmak (geçişli): Yazdırmak (oldurgan)

Okumak (geçişli): Okutmak (oldurgan)

Koşmak (geçişsiz): Koşturmak (oldurgan)

Pişmek (geçişsiz): Pişirmek (oldurgan)

Uyumak (geçişsiz): Uyutmak (oldurgan) Oldurgan Fiil Cümle Örnekleri: REKLAM Öğretmen, öğrencilere ödevlerini yaptırdı.

Annem, kardeşime süt içirdi.

Babam, bana araba sürdürdü.

Arkadaşım, bana fıkra anlattırdı. OLDURGAN ÇATILI FİİL ÖZELLİKLERİ Oldurgan çatılı fiiller, Türkçede fiil çatısı konusunun bir alt başlığını oluşturur. Bu fiiller, temel olarak geçişsiz fiillerin belirli ekler yardımıyla geçişli hale getirilmesiyle ortaya çıkar. Yani, öznenin doğrudan nesneyi etkileyemediği, nesnenin varlığından bağımsız gerçekleşen bir eylemi, öznenin nesneyi etkileyebileceği bir duruma dönüştürürler. Geçişsizden Geçişliye Dönüşüm: Oldurgan çatılı fiillerin en belirgin özelliği, geçişsiz bir fiilden türetilmiş olmalarıdır. Geçişsiz fiiller, nesne alamayan, dolayısıyla "neyi, kimi" gibi sorulara yanıt vermeyen fiillerdir. "Gülmek", "uyumak", "koşmak" gibi fiiller geçişsizdir. Bu fiillere "-t, -tır, -er, -ir" gibi ekler getirilerek geçişli hale getirilirler. Örneğin, "gülmek" fiili "güldürmek" şeklinde oldurgan hale getirilir ve artık bir nesne alabilir. REKLAM İşi Başkasına Yaptırma Anlamı: Oldurgan çatılı fiiller, eylemin özne tarafından doğrudan yapılmadığını, başkasına yaptırıldığını ifade eder. "Güldürmek" fiili, gülme eyleminin başkası tarafından gerçekleştirildiğini gösterir.

Oldurgan fiiler her zaman doğrudan başkasına yaptırma anlamı bulundurmayabilir. "Pişirmek" fiili nesneyi etkileme anlamı taşır. Nesne Al ma: Geçişli hale gelen fiiller, doğal olarak nesne alabilirler. Bu nesne, eylemden doğrudan etkilenen varlığı veya kavramı ifade eder. Ettirgen Çatı: Dilbilgisi açısından oldurgan çatılı fiiller, ettirgen çatı kategorisinde değerlendirilir. Ettirgen çatı, eylemin başkasına yaptırılma anlamını vurgular. Oldurgan Fiil Oluşturma Ekleri: "-t": ağla-t-mak, korku-t-mak

"-tır": oku-t-mak, yaz-dır-mak

"-er, -ir": piş-ir-mek, düş-ür-mek Bu fiiller sayesinde, bir eylemin başka bir eylemi doğurduğu veya etkilediği durumlar daha net ifade edilebilir. Örneğin, "gülmek" fiili geçişsizken, "güldürmek" fiili oldurgandır ve birinin başka birini güldürme eylemini ifade eder. Bu durum, dilin daha zengin ve nüanslı bir anlatım sunmasına olanak tanır. Oldurgan fiiller, neden-sonuç ilişkilerinin önemli olduğu metinlerde, olayların akışını ve bağlantılarını daha iyi kurmaya yardımcı olur. Bir hikaye veya anlatıda, karakterlerin eylemlerinin birbirini nasıl etkilediğini göstermek için oldurgan fiiller sıklıkla kullanılır. "Ağlamak" fiili yerine "ağlatmak" fiilinin kullanılması, bir kişinin başka birini ağlattığını ve dolayısıyla bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu vurgular.