Öldürülen inşaat şirketi sahibi kadının yakınları faili anlattı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz F. (45) tarafından tabancayla öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın (40) yakınları, iddia edildiği gibi Çatal'ın borcu olmadığını, kaçan şüphelinin aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 14.30 sıralarında Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İşyerine gelen Yılmaz F., iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.