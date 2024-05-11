İbrahim öğretmenin son görüntüsü kahretti!
İstanbul'da, özel bir lisede müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan Oktugan'ın son görüntüleri yürekleri kavurdu
İstanbul Eyüpsultan’da, 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda, Irak uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
HIZLA ODAYA GİRİP VURUYOR
Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı yer aldı.
ODASINDAN ÇIKIP YERE YIĞILIYOR
Silahlı saldırı sonrası yaralanan İbrahim Oktugan’ın ise odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar görülüyor.