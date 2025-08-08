Ole Gunnar Solskjaer: İyi bir takım için zaman lazım!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patricks'i 4-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör OIe Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadelede kazanmayı hak eden taraf olduğunu belirten Norveçli çalıştırıcı, "İlk yarıda çok iyi oynadık. Oyuncularımız neler yapacağını biliyordu. Oyuncular, odaklanmaları gerektiğini biliyordu. Maça harika başladık. Rakibimiz işleri kolaylaştırmadı. Bizim hak ettiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda sistemi değiştirdiler ve bizi zorlamaya çalıştılar. İkinci yarı bazı oyuncularım için çok iyi bir öğrenme fırsatı oldu diyebilirim. "Sonuçtan dolayı mutluyum. Avrupa'da bir deplasmanda 4-1 kazanmak her zaman kolay olmaz. 30-35 dakika çok iyiydik, 6-7 gol atabilirdik."" ifadelerini kullandı.

TAMMY ABRAHAM'IN PERFORMANSI Tammy Abraham hakkında sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu." cevabını verdi. "VAN NISTELROOY ÇOK ÖVDÜ" Yeni transferleri Ndidi hakkında konuşan Solskjaer, "Ndidi'yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

"ELEŞTİRİLER NORMAL, SOSYAL MEDYAM YOK" Son dönemde kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Solskjaer, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol tutkulu bir oyun. Başarı için istikrar şart. Yönetim ve başkanımız bu inanca sahip. Biraz zaman alacağını hepimiz biliyoruz. Beşiktaş'ta olmaktan çok mutluyum. Eleştiriler normal, sosyal medyam yok. Sosyal medyanın olmadığı dönemde futbol oynadığım için de mutluyum. Tabii ki devam etmek için iyi sonuçlar da lazım. Takımın ritmini bulması için herkesin bir arada oynaması gerekiyor. İyi bir takım inşa etmek için zaman lazım." "İYİ BİR TAKIM İÇİN ZAMAN GEREKİYOR" "Takımın oynaması için yeni oyuncular transfer ettik. Hepsinin bir arada oynaması ve zaman gerekiyor. Diğer takımlar da transfer yaptı ama iyi bir takım için zaman gerekiyor. Bu sabırla birlikte sonuçların geleceğini düşünüyorum."