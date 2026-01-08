Habertürk
Habertürk
        Olimpia Milano- Anadolu Efes Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Olimpia Milano- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşacak. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 18. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan İtalyan ekibi ise 10'ar galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta bulunuyor. Peki, Olimpia Milano- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 08.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 08.01.2026 - 17:28
        1

        Avrupa basketbolunun dev organizasyonu EuroLeague’de 21. hafta karşılaşmaları nefes kesiyor. Ligde 18. sırada olan Anadolu Efes, deplasmanda Dubai ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi iki takımın ligdeki konumu ve geçmiş maç istatistikleri merak konusu olurken, gözler maçın oynanacağı gün ve ekranlara geleceği kanala çevrildi. İşte ayrıntılar...

        2

        OLİMPİO MİLANO- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

        Olimpia Milano- Anadolu Efes maçı 9 Ocak Cuma (yarın) 22.30'da oynanacak.

        3

        OLİMPİO MİLANO- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Cloud'da oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        OLİMPİO MİLANO- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/hemen-uye-ol/

