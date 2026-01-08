Avrupa basketbolunun dev organizasyonu EuroLeague’de 21. hafta karşılaşmaları nefes kesiyor. Ligde 18. sırada olan Anadolu Efes, deplasmanda Dubai ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi iki takımın ligdeki konumu ve geçmiş maç istatistikleri merak konusu olurken, gözler maçın oynanacağı gün ve ekranlara geleceği kanala çevrildi. İşte ayrıntılar...