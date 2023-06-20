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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Olimpiu Morutan'dan çılgın performans! İsviçre'yi üç dakikada yıktı - Son Dakika Spor Haberleri
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Olimpiu Morutan'dan çılgın performans!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başlarken Romanya, İsviçre deplasmanında 1 puanı Olimpiu Morutan'ın önderliğinde elde ettti. İsviçre mücadelenin 89. dakikasına 2-0 önde girerken Morutan, üç dakikada yaptığı iki asistle maça damga vurdu

Olimpiu Morutan'dan çılgın performans! İsviçre'yi üç dakikada yıktı - Son Dakika Spor Haberleri
HABERTURK.COM

EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynanırken geceye damga vuran isim Olimpiu Morutan oldu. İsviçre ile Romanya, I Grubu dördüncü maçında karşı karşıya gelirken kazanan çıkmadı.

İsviçre 89. dakikasına 2-0 önde girdiği maçın 89. ve 90+2. dakikasında yediği gollerle sahadan eşitlikle ayrıldı.

SONRADAN GİRDİ, 1 PUANI GETİRDİ

Romanya Milli Takımı'nda oyuna 58. dakikada dahil olan Olimpiu Morutan, 89. dakikada mükemmel bir orta yaptı. Genç futbolcunun ortasını Valentin Mihaila tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında ise gelişen Romanya hızlı hücumunda topla buluşan Olimpiu Morutan, ceza sahasına giren Valentin Mihaila'yı gördü.

Morutan'dan aldığı pası kontrol eden Mihaila, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Romanya'ya 2-2'lik beraberliği getirdi.

Son dakikalarda yaptığı 2 asistle maça damga vuran ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Morutan, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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