Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Oliver Kahn'dan Leroy Sane açıklaması: Messi olurdum! - Galatasaray Haberleri

        Oliver Kahn'dan Leroy Sane açıklaması: Messi olurdum!

        Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane hakkında açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 14:01 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oliver Kahn'dan Sane için dikkat çeken sözler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayern Münih’in eski CEO’su Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane’nin hakkında açıklamalarda bulundu.

        2021–2023 yılları arasında Bayern Münih’te görev yapan Kahn, Sky Sports’da yayımlanan “Triple – der Hagedorn-Fußballtalk” programında yaptığı açıklamada, Sane ile ilgili sürecin kulüp için sürekli gündemde olduğunu belirtti.

        "SENİN YETENEĞİN BENDE OLSAYDI MESSI OLURDUM"

        Kahn, yıldız futbolcuya bir görüşmelerinde, “Senin yeteneğin bende olsaydı Messi olurdum” dediğini aktararak, “Bana büyük gözlerle baktı, ne söyleyeceğini bilemedi. Ben de ‘O zaman bunu sahada göster’ dedim. Böyle oyunculara ulaşmanın yolu onları performans açısından doğru noktaya getirmektir” ifadelerini kullandı.

        GALATASARAY AÇIKLAMASI

        Kahn, Galatasaray'a transferinin ardından da Sane ile ilgili, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten en iyi olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider. Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de eşini bıçaklayan şahıs kaçarken öldü

        Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, kaçarken Niğde'de yaptığı trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!