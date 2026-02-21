Oliver Kahn'dan Leroy Sane açıklaması: Messi olurdum!

Bayern Münih’in eski CEO’su Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane’nin hakkında açıklamalarda bulundu.

2021–2023 yılları arasında Bayern Münih’te görev yapan Kahn, Sky Sports’da yayımlanan “Triple – der Hagedorn-Fußballtalk” programında yaptığı açıklamada, Sane ile ilgili sürecin kulüp için sürekli gündemde olduğunu belirtti.

Kahn, yıldız futbolcuya bir görüşmelerinde, “Senin yeteneğin bende olsaydı Messi olurdum” dediğini aktararak, “Bana büyük gözlerle baktı, ne söyleyeceğini bilemedi. Ben de ‘O zaman bunu sahada göster’ dedim. Böyle oyunculara ulaşmanın yolu onları performans açısından doğru noktaya getirmektir” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Kahn, Galatasaray'a transferinin ardından da Sane ile ilgili, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten en iyi olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider. Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." sözlerini sarf etti.