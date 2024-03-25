Olivia Colman: Oliver Colman olsaydım çok daha fazla para kazanırdım
Hollywood'da erkeklerin daha fazla para kazanmasına tepki gösteren ünlü isimlere Olivia Colman da eklendi. Oscar ödüllü oyuncu; "Oliver Colman olsaydım çok daha fazla para kazanırdım" dedi
2019'da 'The Favourite' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' oscar ödülünü kazanan İngiliz oyuncu Olivia Colman, Hollywood'daki kadınlar ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliğini tepki gösterdi.
CNN'de Christiane Amanpour'un programına konuk olan Olivia Colman; "Oliver Colman olsaydım çok daha fazla para kazanırdım" dedi.
Erkek oyuncuların daha fazla izleyici çektiklerini söylererek daha çok para kazandığını kaydeden Olivia Colman; "Yıllardır böyle bir durum yok ama yine de kadınlara daha az para ödemek için bu nedeni kullanıyorlar" diye konuştu.