        Olivia Wilde'dan kırmızı halıda ICE protestosu

        Yeni filminin galası için Sundance Film Festivali'ne katılan Olivia Wilde, ABD'de ICE memurlarının sivilleri öldürmesini protesto etti: İnsanların öldürüldüğünü görmeyi normalleştirmek istemiyorum

        Giriş: 26.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:52
        Kırmızı halıda ICE protestosu
        Olivia Wilde, 2026 Sundance Film Festivali'nde, kısa adı 'ICE' olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerine karşı yapılan protestolara katıldı. 41 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Wilde, yeni filmi 'The Invite'ın prömiyerinde, rol arkadaşları Edward Norton ve Seth Rogen ile birlikte poz verirken, elbisesine taktığı 'ICE Out' (ICE Dışarı) yazılı rozet dikkat çekti.

        "DÜNYA ŞU ANDA ACI ÇEKİYOR"

        Olivia Wilde, kırmızı halıda, Minneapolis'te ICE memurları tarafından öldürülen Alex Pretti'nin ölümünden bahsetti. Wilde; "Hepimiz burada film anlatımında gerçekten güzel ve umut verici bir şeyi kutlamak için bulunuyoruz. Ama dünya şu anda acı çekiyor ve bu ülke de acı çekiyor. Bu dehşet verici" ifadesini kullandı.

        Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. Cumartesi günü de yine aynı kentte, hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki Alex Pretti öldürüldü.

        "İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ NORMALLEŞTİRİLEMEZ"

        Olivia Wilde, yaşanan olaylarla ilgili olarak; “Dehşete düştüm ve midem bulandı. Bunu yeni normalimiz olarak kabul ederek bir gün daha geçiremeyiz. Bu çok iğrenç. İnsanlar öldürülüyor. İnternette, filmlerde insanların öldürüldüğünü görmeyi normalleştirmek istemiyorum. Bu korkunç. Bu yüzden, ICE'yi görevden uzaklaştırmak, bu inanılmaz derecede suçlu örgütü gayrimeşru hale getirmek için burada yapabileceğimiz bir şey varsa, o zaman yapmamız gereken şey budur” ifadesini kullandı.

        Olivia Wilde ayrıca, Donald Trump yönetiminin ICE'yi görevlendirmesine karşı protestolar düzenleyen insanları görmenin ilham verici olduğunu da ekledi.

        Sundance Film Festivali'nde ünlü oyuncu Natalie Portman da yakasında 'ICE Out' rozetiyle galaya katıldı.

