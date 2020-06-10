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İsveç Başbakanı Olof Palme'nin 1986 yılında suikast sonucu öldürüldüğü davanın dosyası kapandı.

Savcı Krister Petersson tarafından yapılan açıklamada, Palme'nin katilinin Stig Engström isimli bir grafik tasarımcısı olduğunun belirlendiği ancak Engström'un 2000 yılında hayatını kaybetmesinden ötürü dosyanın kapatıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın ilk yıllarında görgü tanığı olarak sorgulanan Engström, 2017 yılında şüpheli olarak dosyaya dahil edilmişti. Engström'ün olay yerindeki delillerle herhangi bir ilişkisi tespit edilemese bile, tanık olarak verdiği ifadenin diğer görgü tanıklarının ifadeleriyle uyuşmaması ve o gün giydiği kıyafetlerin tarif edilen zanlının kıyafetleriyle benzer olması nedeniyle şüpheli konumunda olduğu belirtildi.

İsveç polisi olayla bağlantılı olarak 788 silah üzerinde inceleme yapsa da, incelenen hiçbir silah olay yerinde bulunan mermi kovanlarıyla eşleşmedi. Baş şüpheli Engström'ün de mermi kovanlarıyla bağlantılı olduğuna dair bir delil bulunamadı.

İsveç'in sosyal demokrat başbakanı Olof Palme, 1986 yılında bir sinema çıkışında oğlu ve eşiyle birlikteyken vurularak öldürülmüştü. Yıllar boyunca çözülemeyen Palme suikastı İsveç'te uzun yıllar tartışma yaratmıştı.

Suikastla ilgili PKK'dan Güney Afrika istihbaratına kadar çok sayıda kişi ve örgüt hakkında komplo teorileri ortaya atıldı.

Avrupa'da etkili bir politikacı profili çizen Olof Palme'nin soğuk savaş döneminde hem ABD hem de Sovyetler Birliği'ne karşı bir politika izlemesi de komplo teorilerini artıran faktörlerden biri olmuştu. ABD'nin Vietnam bombardımanını eleştiren Palme döneminde, ABD ile İsveç arasındaki ilişkiler bir süre dondurulmuştu.

Güney Afrika'daki apartheid rejimini de sert sözlerle eleştiren Olof Palme, siyahların siyasi örgütüne mali destek vermiş ve nükleer silahsızlanma için kampanya yürütmüştü.

Palme öldürülmeden önce İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü olarak tanımış ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ülkeye girişine izin verilmemişti.

BAŞ ŞÜPHELİ ENGSTRÖM KİMDİ?

BBC Türkçe'nin derlediği bilgilere göre, cinayetin işlendiği yerin yakınında merkez binası bulunan Skandia Sigora şirketinde çalışan Stig Engström, olaya tanık olan 20'ye yakın kişiden biriydi ve 2000 yılında intihar etti.

Polis, Engström'ün olayla bağlantısını 2018 yılında soruşturmaya başlamıştı. Engström'ün adı ilk olarak İsveçli gazeteci Thomas Pettersson'un 12 yıl sürdürdüğü araştırmalarda zanlı olarak ortaya atılmıştı.

Pettersson bu kişinin silah eğitim gördüğünü, silah koleksiyonu yapan birini tanıdığını ve Magnum tabancalara merakı olduğunu söylüyordu.

Ayrıca Engström'un olayla ilgili tanıklıklarında çelişkiler vardı. Başbakana suni teneffüs yaptırdığını söylemişti ama böyle bir şey olmamıştı.

Fakat birçok kişi Engström'le ilgili teoriye inanmadı. Bir kere boyu çok kısaydı ve gösterişsiz biriydi. Oysa katili bir çok kişi uzun boylu, yapılı biri olarak tarif ediyordu. Engström daha önce bu tür bir suç işlememişti.

Stig Engström'un eski eşi, İsveç'in Expressen gazetesine 2018 yılında verdiği röportajda, kendisinin de 2017 yılında detektifler tarafından sorgulandığını söylemişti.

Eşi, Engström'un suçlu olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade edip "Çok korkak biriydi. Bir sineğe bile zarar veremezdi" demişti.