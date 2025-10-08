Oltu'daki ceviz ağacının 620 yaşında olduğu tespit edildi

Oltu ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde camiye vakfedilen arazide, kim tarafından dikildiği bilinmeyen ve 300-350 yıllık olduğu tahmin edilen ceviz ağacının yaşını belirlemek için çalışma başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden bölgeye gelen bir ekip, cihazlarla ölçüm yapıp ağacın 620 yaşında olduğunu belirledi.

Gövde kalınlığı 5 metre 30 santimetre olan, dal uzunluğu 21 metre olarak ölçülen ağaçta ayrıca hasat gerçekleştirildi.

Geleneksel yöntemlerle yapılan hasatta mahalleli, olgunlaşan cevizleri topladı.

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, "Ceviz ağacını 300-350 yıllık olarak biliyorduk. Basında çıkan haber sonrası Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler ağacın gerçek yaşını 620 olarak belirledi. Biz de mahalle sakinleri ile birlikte cevizin hasadını gerçekleştirdik" dedi.