Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 filmi, vizyona girdiği anda dikkatleri üstüne çekti. devam filmi olan Ölüm Günün Kutlu Olsun 2'de Tree içine düştüğü ve her gün öldüğü paradokstan kurtulmaya çalışıyor. Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 ile ilgili detaylar haberimizde.

ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN 2 FRAGMANI

ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN 2 FİLMİNİN KONUSU

Dünya çapında 123 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Ölüm Günün Kutlu Olsun, devam halkası Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 filmiyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. İlk film; üniversite öğrencisi olan Tree Gelbman'ın maskeli biri tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüğü günü tekrar tekrar yaşamasını ve bu zaman döngü içinde genç kadının ipuçlarını birleştirerek katilinin kim olduğunu bulmaya çalışmasını anlatıyordu. Devam halkası ise ilk filmdeki zaman döngüsüne ait soru işaretlerine cevap verecek ve ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez Tree tekrar tekrar ölmenin, ileride yatan tehlikelerden şaşırtıcı bir şekilde daha kolay olduğunu fark ediyor.

Başrollerinde bir kez daha Jessica Rothe ile Israel Broussard'ın olduğu filmin kadrosunda Suraj Sharma, Sarah Yarkin gibi isimler de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ilk filmin yönetmeni Christopher Landon oturuyor.