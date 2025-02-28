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        Haberler Dünyadan Ölüm nedeni tespit edilemeyecek! Michelle Trachtenberg'in ailesi otopsiyi reddetti - magazin haberleri

        Michelle Trachtenberg'in ailesi otopsiyi reddetti

        Oyuncu Michelle Trachtenberg'in 39 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni merak konusu oldu. Ancak ailesi, otopsi yapılmasına karşı çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:06
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        Ailesi otopsiyi reddetti
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        'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg'in, önceki gün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 39 yaşında hayata veda eden Trachtenberg'in ölüm nedeni merak konusu olsa da tespit edilemeyecek. Çünkü ailesi, Michelle Trachtenberg'e otopsi yapılması yönündeki teklifi reddetti.

        New York'taki adli tıp kurumu, herhangi bir suç şüphesi olması durumunda aileye sormaksızın otopsi yapıldığını, ancak Michelle Trachtenberg'in ölümünde bir şüphe olmadığı için otopsi yapmayacaklarını açıkladı.

        Michelle Trachtenberg, çarşamba günü annesi Lana Trachtenberg tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Lana Trachtenberg, hemen polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Eve gelen görevliler, oyuncunun öldüğünü belirledi.

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        Anne Lana Trachtenberg, kızını en son, salı akşamı saat 22.00 civarında görmüştü. Sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığı bilinen Michelle Trachtenberg, ölümünden sadece birkaç gece önce arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı.

        Michelle Trachtenberg, ölümünden birkaç ay önce karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti. Bunun, ölümünde bir etken olup olmadığı bilinmiyor.

        Michelle Trachtenberg ile Blake Lively

        Michelle Trachtenberg'in ölümünün ardından 'Gossip Girl' dizisinden rol arkadaşları Blake Lively ve Ed Westwick ile 'Buffy the Vampire Slayer' dizisindeki rol arkadaşları Sarah Michelle Gellar ve Alyson Hannigan, üzüntülerini dile getirdi.

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        #Michelle Trachtenberg
        #ölüm nedeni
        #otopsi
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