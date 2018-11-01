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parklardaki elektrik panosu tehdidi
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Ölüm parkları her yerde!

İstanbul Çekmeköy’deki çocuk parkında, trafonun saklambaç oynayan bir çocuğu hayattan koparması gözleri diğer çocuk parklarına çevirdi. Kontrol ettiğimiz 5 ilçedeki 10 parkın sadece 1’inde elektrik panosu kilitliydi. Bütün panolar çocukların rahatça erişebileceği mesafede ve korunaksız

01.11.2018 - 08:08 | Güncelleme: Genel

İstanbul Çekmeköy'deki Nişantepe Parkı’nda, 29 Ekim günü 8 yaşındaki Kadir Açık’ın kapağı açık elektrik panosuna saklanmak isterken ölümü, parklardaki güvenlik eksikliklerini gündeme getirdi. Benzer tehlike ne yazık ki, diğer çocuk parkları için de geçerli. Yaptığımız park turu çocukların oyun oynadığı parkların adeta ölüme davetiye çıkardığını ortaya koyuyor. Gezdiğimiz parkların çoğunda elektrik panoları çocukların erişimine açık ve kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlerde.

DOKUNUNCA PANO AÇILIYOR

Her ne kadar üzerlerinde ‘Ölüm tehlikesi ya da dikkat’ yazsa da, 2-6 yaş grubu çocukların bu uyarıları fark etmesi mümkün değil. Panoların hepsi parkların içinde görünür noktalarda ve çoğu sadece elinizle dokunduğunuzda açılabiliyor. Panolara erişimi zorlaştıran hiçbir engel de yok. Güvenlik görevlisi bulunan parklarda da herhangi bir önlem göze çarpmıyor.

ELEKTRİK PANOSU AÇIKTI, DİĞERİNDE PANO YOK

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberinde yaşanan sorun şöyle anlatıldı. İlk kontrol ettiğimiz park Kadir’in hayatını kaybettiği Nişantepe Parkı ile arasında yaklaşık 1 kilometre bulunan TOKİ Parkı’ydı. Ölümlü bir olay yaşandığı için, ‘Mutlaka önlem alınmıştır’ diye düşünsek de, yanıldık. Onlarca çocuğun bulunduğu parkta elektrik panosu kilitli değil. Kapağa dokunduğunuzda kolaylıkla açılıyor ve çocukların salıncağa binip, kaydıraktan kaydığı alana mesafesi 3-4 metre. Panoya yürüyebilecek meraklı bir çocuğun erişimini engelleyecek hiçbir önlem düşünülmemiş.

Yine Kadir’in öldüğü bölgenin çok yakınındaki Lokman Ceylan Park’ında ise pano yoktu. Ancak parktaki aydınlatma lambalarının elektrik kablolarının çocuklar için büyük bir risk barındırdığını saptadık.

KİLİTLİ DEĞİLDİ

Piknik, oyun parkı ve yürüyüş bölümünün de olduğu geniş bir alana sahip Çekmeköy’deki Şehit Üstteğmen Arif Kalafat Parkı’nda da durum aynıydı. Parkın girişindeki 1-1.5 metre boyundaki bu pano da ne yazık ki kilitli değildi ve hemen yakınında çocuklar oyun oynuyordu. Bir sonraki durağımız olan Beykoz Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Göztepe Çocuk Park’ındaki elektrik panosu da kilitli değildi. Panonun hemen ön tarafında 3.5 yaşındaki küçük çocuk koşturarak annesine bir şeyler anlatıyordu. Oğlunun çok meraklı olduğunu ve her yeri kurcaladığını anlatan annenin saniyelik bir dalgınlığı o panoyu büyük bir tehdide dönüştürebilir.

KABLOLAR DA AÇIKTA!

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Gazi Şehir Parkı’nda da gözlerimiz direkt elektrik panolarını aradı. Bir aydınlatmanın altına konulan panonun kilitli olması gereken kapısı açıktı. Kadıköy’deki Özgürlük Parkı’nda ise zemin üzerinde yer alan aydınlatma kablolarının açıkta olması dikkat çekerken parktaki elektrik panosunun kapağının açık olduğu görüldü. Bağcılar’da bulunan Ebubekir Parkı’nda da park içinde bulunan aydınlatma lambalarında kablolar açıkta ve çocukların erişebileceği yerde.

"PANO KAPILARI KİLİTLİ OLMALI"

Elektrik Mühendisleri Odası’da parklardaki elektrik tehlikesine yönelik şu açıklamayı yaptı: "Çocukların asla elektrik panosunun bulunduğu alana erişememesi gerekmektedir. Elektrik dağıtım panosu sadece yetkilisinin girebileceği kapısı kilitle açılıp kapanan bağımsız kapalı bir yerde uygun koşullarda konumlandırılmalıdır. Bağımsız kapalı bir yerde konumlandırılan elektrik dağıtım panosunun direk dokunmaya karşı elektriksel önlemlerinin alınmış, standartlara uygun, uygun bağlantılarla yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca pano kapıları kilit ile açılıp kapanmalıdır. Kilit ilgili yetkilisi dışında herhangi bir kişide olmamalıdır.”

"HER ŞEY HATALI"

EMO uzmanları olay yerinde yaptığı inceleme sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: “Koruma önlemleri çok kötü. Panonun dış koruyucu kısımları ile iç kısımları örtü sacları dahil hiçbir güvenlik koşulunu sağlamıyor. Pano açıkta, kolayca erişilebilir, müdahale edilebilir, elektriksel güvenlik önlemi almadan konumlandırılmış. Panosu üzerinde hiçbir tehlike işareti yok. Parktaki aydınlatma direkleri ve direklere monte projektörler iyi durumda değil. Direklerin elektrik klemens bağlantı noktalarındaki koruyucu kapakları yok, kablolar ve topraklama iletkenleri boşta ve bağlantısız.”

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