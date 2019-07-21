Ölümcül Uçuş oyuncuları kimler? Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki gibi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Ölümcül Uçuş bu akşam Show TV ekranlarında saat 20.00'da olacak.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D.C.'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulundukları uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını başta ciddiye almaz ama uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine şaka olmadığının farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır.