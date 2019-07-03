Ünlü yönetmen Ali Atay'ın üstlendiği komedi dalında ki film sevenleriyle 2018 yılında buluşmuştu. Sosyal medyada gündem olan Ölümlü dünya oyuncuları ve Ölümlü dünya filmi konusunu sizler için derledik. Peki Ölümlü Dünya filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Leyla ile Mecnun dizisi ile gönüllere taht kuran oyuncu Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Ölümlü Dünya filmi, Mermer Ailesi'nin kuşaklar boyunca çalıştığı teşkilata ters düşmesiyle yaşanan birbirinden komik olayları konu alıyor. Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, kendi halinde, sade bir yaşam sürmekte, dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir. Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun

kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır. Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütten kaçmalıdır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Mümtaz Taylan

Alper Kul

Sarp Apak

İrem Sak

Doğu Demirkol

Feyyaz Yiğit

Meltem Kaptan

Özgür Emre Yıldırım

Mehmet Özgür