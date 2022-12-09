Olympique Lyon'un satışında sona doğru

Kulüp ise sportif başarının yanında yeni sahibini bekliyor. Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün çoğunluk hisselerini satın almak isteyen Eagle Football yatırım grubundan güvence alındı belirtildi.

Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, bu sezon istediği sonuçları alamadı ve zirvenin gerisinde kaldı.

Daha önce üç kez ertelenen satın alma işleminin kısa sürede tamamlanacağı grubun yatırımcısı John Textor tarafından doğrulandı.

Lyon'un yeni sahibi olması beklenen Eagle Football'un 39.2 milyon hisse ve hisseye çevrilebilen 789 bin tahvil için 327 milyon euro ödeme yapacağı aktarıldı.