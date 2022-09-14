Kulüpsüz kalan ve şu an Norveç ekibi Lillestrom ile antrenmanlara çıkan 30 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'da yaşadığı durum için, "Sezon öncesinde kulüp ve teknik direktörle konuştum ve birkaç teklif aldığımı söyledim. Bana hiçbir yere gitmediğimi ve takımda kalacağımı söylediler. Sonra menajerime Galatasaray'da kalacağımı söyledim. Bir yıl daha sözleşmem vardı ve rahattım. Transfer dönemi kapanmadan önce yeni direktör geldi ve bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Ardından 3 hafta kadar önce teknik direktör ile konuştuğumda durum tamamen farklıydı" dedi.

"3 TEKLİF ALDIM"

Futbol kariyerine devam etmek ve oynamak istediğini söyleyen Omar, yeni kulüp bulma konusunda bir endişeli olmadığını dile getirdi ve, "En azından 3 kulübü reddettiğimi düşünürsek, yeni kulüp bulma konusunda endişeli değilim. 3 tane yüksek maaşlarla gelen sözleşme teklifi oldu ama konu bu değil. Hangi fırsatlara sahip olduğumu göreceğim ve ondan sonra karar alacağım. Stresli değilim" diye konuştu.