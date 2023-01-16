Ünlü oyuncular Selahattin Paşalı ile Merve Dizdar'ın başrollerinde yer aldığı yeni dizi Ömer, bu akşam ikinci yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Oldukça ilgi çekici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla merakla beklenen diziye dair en çok araştırılan; Ömer dizisi hangi semtte ve hangi camide çekiliyor sorularının cevaplarını derledik!