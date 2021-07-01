Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Ömer Gergerlioğlu'nun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının "ifade özgürlüğünü", dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüştü. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile 27'nci maddesindeki "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1965'te Isparta, Şarkikaraağaç'da doğdu.

Bursa İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı.

2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı.

Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.