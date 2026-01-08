Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül'ün boşanma krizi sürüyor
2019'da görkemli bir düğünle evlenen Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül arasında sular durulmuyor. İhanete uğradığı iddiasıyla boşanma davası açan Revna Sarıgül, eşi hakkında suçlamalarda bulundu. Ömer Sarıgül'den yanıt gecikmedi
Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, 2019'da Revna Sarıgül ile evlendi.
İki çocukları olan çiftin geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı öğrenilmişti. Revna Sarıgül, ihanete uğradığını iddia ederek, Ömer Sarıgül'e dava açtı. Revna Sarıgül'ün, 1.5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediği basına yansıdı.
"BASKI VE ŞİDDETE MARUZ KALDIM"
Revna Sarıgül, çıkan haberlerden sonra suskunluğunu bozdu. "Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez" diyen Revna Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: İçinde bulunduğum boşanma süreciyle ilgili basında çokça haber çıkıyor. Çocuklarımın zarar görmemesi için en başından beri son derece özenli davrandım. Benim hiçbir açıklama yapmamış olmama rağmen boşanmam konusunda doğru ya da yanlış herkesin bir fikri oldu. Yaşadıklarımı ve yaşadıklarımın üzerimde bıraktığı etkileri tarif etmem mümkün değil. Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar, iftiralar ve bilinçli olarak benimle ilgili olumsuz algı yaratma çabaları hayatımda onarılması zor izler bıraktı. Ortada mahkemece verilmiş resmi bir karar olmasına rağmen 'Para için çocuklarımı kaçırdığım' imajı bile yaratılmaya çalışıldı. İnancım, ahlakım, anneliğim ve kadınlığım üzerinden yapılan ithamlara kayıtsız kalmamaya karar verdim. Çocuklarımın babası, ayrı yaşamaya başladıktan sonra çocuklarım ve benim için maddi destekte bulunmadığı gibi çocuklarımı okula götürüp getirdiğim tek arabayı bile benden geri istemiştir. Üstelik söz konusu araç, kendi aracımın satılması sonucunda elde edilen para da kullanılarak alınmış ve kendi şirketi üzerine yapılmıştır. Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım. Sizinle iletişimde olmak bana her zaman güç verdi. Bir kadın olarak tanımadığım onca insandan dua, iyi dilek ve destek görmek benim için tarifsiz derecede kıymetli. Beni tanıyanlar kim olduğumu biliyor. Bilmeyenler için ise vicdanım son derece rahat. Özetle aile terbiyemle uzun zamandır yürütmeye çalıştığım, yaşadığım acıları en yakınım olan ailemle bile paylaşamadığım bu sadakatsiz, psikolojik ve ekonomik şiddet ortamı artık benim için dayanılmaz hal almıştır. Tüm bu süreçte tek dayanağım, doğruların er ya da geç ortaya çıkacağına ve çocuklarım için en hayırlı sonucun gerçekleşeceğine olan inancımdır.
Şarkıcı Hadise, Revna Sarıgül'ün bu sözlerine; "Hep yanındayım hep dostum" yorumunu yaptı.
ÖMER SARIGÜL: İTİBAR SUİKASTINA UĞRUYORUM
Revna Sarıgül'ün bu sözlerinin ardından Ömer Sarıgül, boşanma aşamasında olduğu eşine yanıt verdi. Ömer Sarıgül ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bugün ortaya atılan asılsız iftiralar karşısında, çocuklarım için süreci sükûnetle yürütmek istememe rağmen kamuoyuna bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Ne yazık ki her güne olduğu gibi yine yalan ve asılsız haberlerle, aynı gazeteci tarafından servis edilen içeriklerle başlıyoruz. Bugün yine gerçekle ilgisi olmayan iddialarla bir itibar suikastına uğramış olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ülkemizde bu denli önemli konular varken, kamuoyunun bu tür gerçek dışı iddialarla meşgul edilmesini doğru bulmuyorum. Altı yıl boyunca evli kaldığım, her türlü fedakârlığı yaptığım ve iki çocuğumun annesi olan kişiyle olan evliliğim süresince eşimi ve çocuklarımı en iyi şekilde yaşattım. Bugün ise boşanma dava dosyasında dahi yer almayan ya da dosyada bulunmasına rağmen hiçbir somut delille desteklenmeyen iddiaların sosyal medya üzerinden gündeme taşındığını görüyorum. Kaldı ki, evliliğimiz boyunca kendisinin yaptığı paylaşımlar, çektiği vlog videoları ve ürettiği içerikler de bu süreçte dile getirdiğim hususların kamuya açık bir göstergesidir. Boşanma sürecinde, haksız bir uzaklaştırma kararıyla evden gönderildim ve çocuklarımla olan iletişimim kesildi. Ancak mahkemenin belirlediği görüş günüyle çocuklarımı görebildim. Çocuklarım için tarafıma araç ve şoför tahsis edilmiş olmasına rağmen bu düzen kabul edilmemiştir. Çocukların mevcut düzenlerinden koparılması, özel derslerinin iptal edilmesi ve bu sürecin içine dâhil edilmeleri bir baba olarak beni derinden yaralamaktadır. Çocukların boşanma sürecinde bir araç hâline getirilmesini kabul etmem mümkün değildir. Haftada yalnızca birkaç saat gördükten sonra yanımda kalmak için ağlayan çocuklarımın yaşadığı travmanın telafisi var mıdır? Şiddet iddiası boşanma dosyasında yer almakla birlikte, bu iddiaya ilişkin bugüne kadar tek bir somut delil sunulmamış, sunulamamıştır. Buna rağmen kamuoyunu sosyal medya paylaşımları üzerinden yönlendirme ve ikna etme çabası açıkça görülmektedir. Çocuklarım bana karşı bir araç hâline getirilirken, sosyal medya da aynı şekilde bir baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Sosyal medyada yansıtılan ve kamuoyuna sunulan hayatın gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Bugün bu algı, yeni ve asılsız iddialarla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Benim ise tek yolum hakkımı mahkeme önünde aramaktır. Tek amacım, çocuklarımı bir saat bile olsa daha fazla görebilmek, yanımda tutabilmek ve koklayabilmektir. Ben şahsıma yöneltilen iftiralarla hukuki zeminde mücadele edebilirim. Ancak çocuklarımın bu sürecin bir parçası hâline getirilmesini ve babalarından koparılmasını vicdanen kabul edemiyorum.