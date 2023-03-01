Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma neden oldu. Büyük deprem felaketinin ardından futbol camiası da depremzedeler için yardım kampanyası yayını yapıyor. İşte Omuz Omuza Türkiye kampanyası ile ilgili detaylar...