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Futbol camiasından depremzedelere yardım eli: Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta?

Futbol dünyası Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağış kampanyası düzenleyecek. Omuz Omuza Türkiye Kampanyası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Canlı yayını takip edecek olanlar Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta? sorularına yanıt arıyorlar. İşte Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılacak isimler ile ilgili detaylar...

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  • Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta? Futbol camiasından depremzedelere yardım eli: Omuz Omuza Türkiye kimler katılacak?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma neden oldu. Büyük deprem felaketinin ardından futbol camiası da depremzedeler için yardım kampanyası yayını yapıyor. İşte Omuz Omuza Türkiye kampanyası ile ilgili detaylar...
  • Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta? Futbol camiasından depremzedelere yardım eli: Omuz Omuza Türkiye kimler katılacak?

    OMUZ OMUZA KAMPANYASI SAAT KAÇTA?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında düzenlenen ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyası 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de canlı yayın yayınlanacak. 
  • Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta? Futbol camiasından depremzedelere yardım eli: Omuz Omuza Türkiye kimler katılacak?

    OMUZ OMUZA KAMPANYASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    BeiN Sports, A Spor, Tivibu Spor, TV 8,5 ve Sports TV’nin ortak canlı yayınla gerçekleştireceği kampanya, kulüp televizyonlarının yanı sıra TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor, Lig Radyo’dan naklen yayınlanacak.
  • Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta? Futbol camiasından depremzedelere yardım eli: Omuz Omuza Türkiye kimler katılacak?

    OMUZ OMUZA KAMPANYASINA KİMLER KATILACAK?

    Ortak yayına kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimler katılacak.

    YILDIZ FUTBOLCULARDAN DESTEK 

    'Omuz Omuza' kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Mert Günok, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil ve Emmanouil Siopis'in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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