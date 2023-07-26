Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Omzundaki kedisi ile İstanbul’u karış karış gezdi

        Omzundaki kedisi ile İstanbul'u karış karış gezdi

        Omzunda kedisi Slyvia'yı gezdiren Eskişehirli Mustafa Rahmi Erçetin, İstanbul'un tarihi mekan ve sokaklarını evcil hayvanı ile gezerken turistlerin ilgi odağı oldu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eskişehir’de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı.

        2

        Sevimli hayvanı ile boğaza karşı çay içen Erçetin, mega kentin tarihi mekan ve sokaklarında dolaştı.

        3

        Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Cami, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı’nı boynunda kedisi ile dolaşan Mustafa Rahmi Erçetin yoğun ilgiyle karşılaştı.

        4

        Yerli ve yabancı turistler Slyvia’yı sevdikten sonra, sevimli hayvan ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

        5
        6
        #Mustafa Rahmi Erçetin
        #Eskişehir
        #KEDİ
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği