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On Numara 29 Temmuz sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara 29 Temmuz çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 29 Temmuz tarihli 886. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara 29 Temmuz çekilişinde büyük ikramiye 5 talihliye çıktı ve 66.090,25 TL şeklinde paylaşıldı. İşte, MPİ 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara

On Numara 29 Temmuz sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 886. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66 bin 90 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. İşte, MPİ 29 Temmuz çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 29 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 23 - 26 - 35 - 36 - 42 - 46 - 49 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 - 61 - 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ALTINDAĞ - BURSA / OSMANGAZİ - MERSİN / TARSUS - İSTANBUL / ÜMRANİYE - İZMİR / FOÇA
 
10 bilen kişi sayısı :5Kişi başına düşen ikramiye tutarı:66.090,25 TL
9 bilen kişi sayısı :137Kişi başına düşen ikramiye tutarı:1.608,85 TL
8 bilen kişi sayısı :2.481Kişi başına düşen ikramiye tutarı:88,80 TL
7 bilen kişi sayısı :23.830Kişi başına düşen ikramiye tutarı:17,80 TL
6 bilen kişi sayısı :136.168Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,20 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :
163.404
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,50 TL

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80'er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80'er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Altındağ, Bursa'nın Osmangazi, Mersin'in Tarsus, İstanbul'un Ümraniye ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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