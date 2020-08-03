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On Numara çekiliş sonuçları 3 Ağustos 2020 - Milli Piyango On Numara sonuç sorgula

3 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 954. hafta .ekilişi yapılan On Numara'nın kazandıran rakamları belli oldu. İşte, 3 Ağustos 2020 On Numara çekiliş sonuçları

on numara

On Numara 3 Ağustos sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 954. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. İşte, MPİ 3 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 3 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1-3-6-9-10-13-15-18-25-42-45-46-51-52-54-59-61-65-68-69-73-78

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 31 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 03 - 04 - 06 - 12 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 35 - 38 - 39 - 49 - 51 - 61 - 62 - 63 - 64 - 74 - 79 - 80 olarak belirlendi.

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