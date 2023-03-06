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Haberler Yaşam On Numara On Numara sonuçları 6 Mart 2023: Milli Piyango ekranı ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı!
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On numara sonuçları açıklanıyor! 6 Mart 2023 'On Numara' çekilişi sonuç sorgulama

On numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında On Numara sonuçları belirlenecek. Şans oyunu tutkunları için On Numara'da kazandıran numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte 6 Mart Pazartesi 2023 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları 6 Mart 2023: Milli Piyango ekranı ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı!
HABERTURK.COM

On Numara çekilişi sonuçları 6 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00'da açıklanacak. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 6 Mart Pazartesi 'On Numara' çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar...

6 MART 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay

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