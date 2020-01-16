Onat Kutlar anıldı

30 Aralık 1994'te Taksim'deki bir otele düzenlenen bombalı saldırıda, ağır yaralandıktan sonra 11 Ocak 1995'te henüz 58 yaşındayken hayatını kaybeden şair, yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar vefatının 25'inci yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen 'Onat Kutlar Bir Şenliktir' adlı programla anıldı.

'Onat Kutlar Bir Şenliktir'e Onat Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar, meslektaşları, dostları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile eşi Rojvan Odabaşı katıldı.

'Onat Kutlar Bir Şenliktir'in sunuculuğunu senaryosunu Onat Kutlar'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı 'Yusuf İle Kenan' ile oyunculuk kariyerine başlayan Cem Davran ile yazar Zeynep Oral yaptı. Anma etkinliğinde Onat Kutlar'ın hayatına ve eserlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Açılışta konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Onat Kutlar'ın sadece bir yazar ve şair değil, Sinematek'ten İstanbul Film Festivali'ne uzanan biz dizi kolektif çabanın kurucusu ve yöneticisi olduğunun altını çizdi. Odabaşı, konuşmasında "Onat Kutlar'ın mirası, insanımızın dört bir koldan kuşatıldığı bugün, her zamankinden daha değerli bizim için. Onat Kutlar, aynı adı taşıyan şiirinde 'Ne kalacak bizden geriye?' diye sorar. Bize düşen şimdi bu salonda sevgili Onat Kutlar'a 'İnsan kaldı, şiir kaldı, aşk kaldı, umut kaldı' diye seslenmek olacaktır" dedi.

* Anma etkinliğinde Onat Kutlar'la birlikte aynı saldırıda hayatını kaybeden Yasemin Cebenoyan'ı da anıldı.

CEVAT ÇAPAN ONAT KUTLAR'I ANLATTI

1965'te Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından kurulan Türk Sinematek'in kurucularından Cevat Çapan da gecede bir konuşma yaptı. Onat Kutlar'ın 1959'da 23 yaşında yazdığı 'İshak' adlı kitabıyla tanındığını belirten Çapan, duygularını "Birdenbire olgun bir yazar bizi karşılandı. Kimse 'Ne kadar genç bir yazar, ne kadar acemice yazılmış bu kitap ve öyküler' diyemedi. Olgun bir usta çıkmıştı karşımıza. Onat Kutlar saygı duyulan, sevilen, deneyimli ve kendinden yaşça büyük eleştirmenler tarafından da benimsenen bir isim oldu" sözleriyle paylaştı.

GENCO ERKAL ONAT KUTLAR'IN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Yazar Adnan Özyalçıner ve Hülya Uçansu'nun da konuşmacı olarak yer aldığı gecede usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Onat Kutlar'ın 'Yeter ki Kararmasın' ve 'Gündemdeki Konu' eserlerinden bir seçkiyi seslendirdi.

Onat Kutlar'ı anma programı İdil Biret'in, 'Kromatik Fantezi ve Füg', 'Mazurka' ve 'Andante Spianato ve Büyük Polonez' eserlerini çaldığı piyano resitaliyle sona erdi.