Önce Casillas şimdi de eşi!

Mayıs ayının başında Porto ile çıktığı idman sırasında kalp krizi geçiren, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Iker Casillas'a bir acı haber de eşinden geldi.

37 yaşındaki İspanyol file bekçinin eşi Sara Carbonero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yumurtalık kanseriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

"Yaşam bizi tekrar şaşırttı" ifadelerini kullanan Carbonero; "Birkaç gün önce doktor kontrolünde yapılan incelemede, vücudumda kötü huylu bir yumurtalık tümörüne rastlandı ve bunun üzerine ameliyat oldum. Her şey çok iyi gitti, Neyse ki tümörü çok erken farkettik. Tedaviye devam ediyoruz. Sakinim ve her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Bu meşakatli yolun zor olacağını, ama aynı zamanda mutlu sonla biteceğini de biliyorum. Ailemin, arkadaşlarımın ve harika bir sağlık ekibinin tüm varlıklarıyla yanımda olduklarını biliyorum" dedi.

Uzmanlar, aynı zamanda Porto'daki hastanede 6 gün gözetim altında tutulmasının ardından taburcu olan Iker Casillas'ın futbol kariyerini sürdüremeyeceğini belirtiyorlar.