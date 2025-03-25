Önce Gülşen'in sonra Tilbe'nin şarkısı

Müzik çalışmalarını sürdüren Mustafa Erol; “Uzun zamandır hobi olarak sürdürdüğümüz müzik çalışmalarımızı artık profesyonel olarak yapmaya karar verdik. İlk şarkımız, Gülşen'in 1990'lı yıllarda seslendirdiği 'Gel Çağrem' ile başlayacak. Şu anda dördüncü şarkı çekimimizi tamamladık. Sırayla yayınlamayı planlıyoruz. Kendi yazdığımız şarkılarımız da var ve bunları da bu yıl içerisinde dinleyiciyle buluşturmayı düşünüyoruz. İlk başta akustik bir giriş yapacağız, ilerleyen zamanlarda ise daha fazla projeyle devam edeceğiz.”

Mustafa Erol, sözlerini şöyle tamamladı; Hemen sonrasında ise Yıldız Tilbe'nin delikanlım şarkısı var onu yapacağız ardından Kayahan'dan, "Allah'ım Neydi Günahım"ı seslendireceğim.