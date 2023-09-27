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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta akılalmaz olay: Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! - Son dakika haberler

        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosikletin çarparak düşürmesinin ardından otomobilin üzerinden geçtiği 67 yaşındaki Hatice Özen hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazanın ardından şoka giren otomobil ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:17
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        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
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        Zonguldak'ta olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Kepez mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Özen´e (67) Muhammet Ö. idaresindeki motosiklet çarptı.

        OTOMOBİLDE ÜZERİNDEN GEÇTİ

        DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle Özer yere düşerken, arkadan gelen Zeki T. yönetimindeki otomobil kadının üzerinden geçti.

        YAŞLI KADIN ÖLDÜ, SÜRÜCÜLER ŞOKA GİRDİ

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirirken kazanın ardından şoka giren otomobil ve motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Özen´in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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